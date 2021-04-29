Об этом кандидат экономических наук, эксперт Александр Козлов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Специалист отметил, что он выступает за поиск золотой середины по ставке налогов. Это напрямую связано с поведением различных компаний при ее изменении.
– Если ставка низка, государство недополучает. Если высока – тоже. Только причины разные. В первом случае потому, что ставку можно немного увеличить, и бизнес будет по-прежнему платить. А во втором случае, если ставка слишком высока, бизнес уходит в тень. Поэтому нужно найти золотую середину, – объяснил свою позицию Александр Козлов.
Он также предположил, что, возможно, государству стоит поработать с отдельными субъектами налогообложения по аналогии с Парком высоких технологий. Однако в целом рецепт борьбы с неуплатой налогов, по словам гостя «Будней», таков:
– Надо перейти в системную работу. Не только отчитываться увеличением наказания. Нужно показать [бизнесу] механизмы и преимущества уплаты налогов, провести разъяснительную работу, рассказать, почему ставка оптимальна, сделать сравнительный анализ с налогообложением в других странах в объективном ключе.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Эксперт о борьбе с неуплатой налогов: нужно перейти в системную работу
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