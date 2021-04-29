Эксперт о борьбе с неуплатой налогов: нужно перейти в системную работу

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Специалист отметил, что он выступает за поиск золотой середины по ставке налогов. Это напрямую связано с поведением различных компаний при ее изменении.– объяснил свою позицию Александр Козлов.Он также предположил, что, возможно, государству стоит поработать с отдельными субъектами налогообложения по аналогии с Парком высоких технологий. Однако в целом рецепт борьбы с неуплатой налогов, по словам гостя «Будней», таков:Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.