Злоумышленники зачастую взламывают смартфоны с целью несанкционированного доступа к данным владельца устройства либо использования гаджета в своих целях. В обоих случаях происходит взаимодействие через интернет с определенными серверами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрия Курамина.
По словам эксперта, для того чтобы самостоятельно выявить подобные действия злоумышленников, необходимо провести мониторинг ресурсов ОС Android.
– Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан – резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи, – объясняет Дмитрий Курамин.
Владельцы устройств также могут поймать приложение-вирус, попытавшись установить "взломанную" версию, например, игры из неофициального источника, то есть не через Google Play.
Эксперт рекомендует использовать для защиты злоумышленников антивирусное ПО для гаджета. Также необходимо контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями.
– Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен, – добавил Курамин.
Если у пользователя есть подозрения по поводу взлома устройства, ему стоит обратиться в сервисный центр, где произведут переустановку ОС.Android.
Фото: pixabay.com
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Эксперт назвал способ узнать, взломан ли ваш Android
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