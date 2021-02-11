Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by высказала директор Витебского областного центра маркетинга Ирина Макаренко:
– Я – руководитель базового центра развития предпринимательства Витебской области и одновременно руководитель коммерческого предприятия. В речи Президента меня поразило многое. Но самое главное для меня – повышение внимания к поддержке бизнеса. Это открытие технопарка. Это еще большее внимание неиспользуемым площадям, особенно находящимся в регионах. Обратила внимание и на акценты по работе с молодежью. Она должна оставаться в стране. Ведь кадровый вопрос для предприятий является очень серьезным. Важным для нас является и то, что Глава государства говорил о технологическом перевооружении.
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Эксперт Макаренко: главное для меня – повышение внимания к поддержке бизнеса
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Фото: Дмитрий УМПИРОВИЧ