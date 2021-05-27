Эксперт: коллективный Запад пытается использовать любой повод, чтобы спровоцировать общественное недовольство в Беларуси

Такое мнение высказал директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко по итогам встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления:
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– Получился очень интересный, живой разговор. Глава государства расставил четкие акценты по всем вопросам на злобу дня. Мы еще раз увидели, насколько Александр Лукашенко болеет за Беларусь, за сохранение ее суверенитета и независимости. Очевидно, что, провалив попытку устроить здесь госпереворот, коллективный Запад развязал против нас гибридную войну и пытается использовать любой повод, чтобы спровоцировать общественное недовольство в Беларуси. И выстоять в этой войне мы сможем лишь при одном условии – если будем едины.
Прокомментировал Сергей Мусиенко и недавний инцидент с белорусским флагом в Риге:
– Аналоги в истории этому поступку есть, но они могут приводить к войнам. Просто так такие вещи не происходят. Если бы они (мэр Риги и министр иностранных дел Латвии. – Прим. ред.) задумали сделать то же самое, например, с американским флагом, им бы не поздоровилось, тошнило бы от одной мысли об этом. Таким поступком они оскорбили страну, всех наших граждан. Ответ нашего государства и высылка латвийских дипломатов говорит о том, что мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы. Как сказал Президент, такие триггеры лишь усиливают патриотизм белорусского народа, наше отношение к государственным символам.
По словам эксперта, нам пытаются навязать бчб-символы, чтобы расколоть общество, но это бесполезная затея:
– Под бчб-флагами в годы войны расстреливали людей, мучили наших детей, сжигали деревни. К сожалению, повторение этого оказалось настолько близко, что мы даже не ожидали. Уж слишком расслабленно жили в последние годы. Поэтому очень точно сказал белорусский лидер: настало время каждому из нас занять более активную позицию по защите наших интересов, продвижению наших символов, в патриотическом воспитании. Потому что если мы этим не займемся, тогда займутся нами. И поэтому «Иди и смотри», какие «европейские» подходы к нам практиковались во время ВОВ, думай!
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Эксперт: коллективный Запад пытается использовать любой повод, чтобы спровоцировать общественное недовольство в Беларуси
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