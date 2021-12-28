Эксперт: главное – кофе не злоупотреблять, а вот алкоголь для ЖКТ разрушителен

Боли в животе, регулярная рвота, нарушение стула – самые распространенные симптомы, которые указывают на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это на пресс-конференции "Профилактика и лечение гастроэнтерологических заболеваний в Беларуси" отметила профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО, доктор медицинских наук Наталья Силивончик.

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Еда – основная потребность человека. И почти каждый из нас рано или поздно сталкивается с проблемами пищеварения. Эти заболевания самые распространенные. Как правило, сначала их стараемся решать самостоятельно, а к врачу обращаемся только во время обострения. И это однозначно неверно.

Эксперту задавали вопросы, как правильно питаться. Наталья Силивончик рассказала о термине «здоровое питание», правила которого, казалось бы, простые, но не так легко выполнимы. Это контроль калорийности соответственно физической нагрузке, употребление преимущественно растительной пищи, ограничение простых углеводов, особенно добавленных сахаров, а также ограничение натрия и животных жиров. В этом, к слову, может помочь соблюдение поста. Употреблять растительную пищу – только плюс, но это не касается пациентов, у которых есть заболевания, особенно печени. Потому что именно полноценное питание полезно для здоровья.

Как быть с диетами, направленными на очищение организма? Диет много, как и их сторонников. Популярно, к примеру, раздельное питание. Такого строгого правила нет, но наука не возражает. Можно ли принимать таблетки, улучшающие пищеварение при переедании? Во-первых, переедание уже противоречит правильному и здоровому питанию. Когда принимаем ферменты, они облегчают всасывание пищи, что опровергает идею хорошей фигуры. Так что весь этот расклад еще раз подчеркивает: за количеством съеденного надо следить. Насчет ограничений по кофе, главное – им не злоупотреблять. А вот алкоголь действует губительно на пищеварительный тракт.

С появлением антисептиков количество отравлений, безусловно, снизилось. Это отмечают все гастроэнтерологи и инфекционисты. Инфекции ЖКТ, к слову, вполне реальны и вызывают воспаление слизистой оболочки желудка. А некоторые паразитарные заболевания передаются от домашних животных.

Как восстановить свой желудок после приема антибиотиков? Микрофлора от них необязательно страдает, если симптомов нет – она сама восстановится. При легких симптомах помогут пробиотики. Часто ли надо проверять ЖКТ в целях профилактики? Если есть неблагоприятная наследственность – случаи рака, то это важное обстоятельство, которое говорит об опасности. Если же такой семейной истории нет, то в возрасте 50+ регулярно проверяйте кишечник, для этого органа ключевую роль наследственность не играет.