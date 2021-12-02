Эксперт: в мире каждый третий из переболевших коронавирусом сталкивается с постковидным синдромом

– обратил внимание Сергей Агапкин.– дополнил слова коллегиСергей Агапкин отметил, что в разных странах число пациентов, столкнувшихся с постковидным синдромом, отличается.– отметил врач.Георгий Викулов уточнил, что с постковидным синдромом могут столкнуться не только тяжелые пациенты, но и люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме.