Эксперт: в мире каждый третий из переболевших коронавирусом сталкивается с постковидным синдромом

В мире около 30 процентов переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с постковидным синдромом через три месяца после заболевания. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Очень часто наблюдаю пациентов, у которых, например, никогда не болела голова, а после перенесенного коронавируса начались ежедневные головные боли.<..> У очень многих мышечная слабость и непереносимость физической нагрузки. Также проблемой стала тромбоэмболия: очень часто люди замечают образование тромбов, особенно это касается пациентов с варикозным расширением вен, – обратил внимание Сергей Агапкин.
– Вирус вызывает тромбообразование в организме, уже даже описано развитие антифосфолипидного синдрома, который может приводить к невынашиванию беременности. Это существенный фактор помимо смертности и всех остальных, – дополнил слова коллеги Георгий Викулов, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
Сергей Агапкин отметил, что в разных странах число пациентов, столкнувшихся с постковидным синдромом, отличается.
– Одни страны говорят о не очень высокой распространенности постковидного синдрома. Например, Великобритания рапортует, что страдают 20 процентов переболевших. А вот Китай в одном из исследований приводит цифру 68 процентов. В целом, если усреднять статистику по всему миру, получается, что каждый третий из переболевших коронавирусом сталкивается с постковидным синдромом через три месяца, – отметил врач.
Георгий Викулов уточнил, что с постковидным синдромом могут столкнуться не только тяжелые пациенты, но и люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме.