Эксперт из ЕС о слушаниях в Европарламенте после поездки Борреля в Москву: все согласились, что визит был провальным

Недавно в Европарламенте состоялись специальные слушания, посвященные поездке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Мнения о правильности поступков политика в Брюсселе разделились: часть депутатов одобрила его действия, другая – подвергла жесткой критике и призвала к отставке. Своим мнением об этом процессе поделился директор программы "Расширенная Европа" Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Нику Попеску в подкасте директора ECFR Марка Леонарда «Мир за 30 минут».
По словам Попеску, Европарламент во время специальных слушаний разделился на два лагеря. Один в неудаче поездки винил непосредственно Борреля и призывал к его отставке. Другой же рассматривал проблему шире, а представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности счел скорее «случайной жертвой».
– Однако оба лагеря согласились, что визит был провальным и что ЕС получил пощечину, – уточнил Попеску. Он также добавил, что депутаты сошлись в позиции касательно политической ситуации в России, несмотря на поддержку или критику Борреля.
– Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке, – сказал Жозеп Боррель, выступая в рамках слушаний.
Некоторые депутаты во время слушаний обвиняли политика не только в том, какие итоги ЕС и Россия вынесли из его визита, но и в самом факте проведения поездки. Например, евродепутат Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Старший научный сотрудник ECFR, эксперт по внутренней и внешней политике России Кадри Лиик в том же подкасте «Мир за 30 минут» сказала, что в России тоже бытует мнение о не лучшем времени для диалога с ЕС. Тот факт, что визит Борреля в Москву проходил на фоне изначально непростой ситуации, подтвердил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На фото Жозеп Боррель выступает во время специальных слушаний в Европарламенте после своей поездки в Москву
Жозеп Боррель находился в Москве с визитом 4–6 февраля.
Фото Нику Попеску из его аккаунта в Facebook
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Эксперт из ЕС о слушаниях в Европарламенте после поездки Борреля в Москву: все согласились, что визит был провальным
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Фото: РЕЙТЕР