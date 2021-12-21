Эксперт: если бы в мире международное право хоть что-то значило, то трибунал для режима Дуды был бы все ближе

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский прокомментировал признательные показания польского военнослужащего Эмиля Чечко о преступлениях поляков против беженцев на границе.
– Мы можем предположить, что гражданин Чечко где-то преувеличивает преступления польских военных для того, чтобы облегчить свою участь и положительно решить вопрос о предоставлении убежища. Но вместе с тем у нас есть показания польского военнослужащего, есть заявленные им факты. Безусловно, по данным показаниям необходимо провести проверку. Опять же, почему Польша до сих пор ограничивает в приграничную зону доступ собственных парламентариев, волонтеров, представителей правозащитных организаций, журналистов, международных чиновников, включая представителей Еврокомиссии и других? Не исключено, что они скрывают следы преступлений, иначе объяснить это рационально невозможно, – отметил политолог.
Александр Шпаковский также привел еще один факт, который косвенно подтверждает признания Эмиля Чечко:
– До признания польского военнослужащего в польской и немецкой прессе появлялись публикации о том, что на границе действительно происходили убийства беженцев. Если бы в этом мире международное право хоть что-то бы значило, то трибунал для режима Качиньского – Дуды – Моравецкого был бы все ближе.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.