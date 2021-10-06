Эксперт: COVID-19 может провоцировать появление панических атак у пациентов

Врачи допускают, что перенесшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с паническими атаками и когнитивными расстройствами. Об этом заявил и.о. генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ.
– Вылечить панические атаки можно, но люди думают, что если они обратятся к врачу с такой проблемой, то их сразу поставят на учет, – пояснил специалист.
Эксперт уточнил, что когнитивные расстройства могут проявиться в виде потери памяти и слабости. Но добавил, что ранее с такими ситуациями медики не сталкивались, это новое явление.
По словам Кекелидзе, коронавирус является чрезвычайной ситуацией, а она имеет свое проявление.
– Тревога возрастает. Есть определенные шкалы, которые определяют стресс-баллы, и по ним получается, что 16 из 44 пунктов имеют место при коронавирусе, – уточнил эксперт.
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