Правда, по силе она будет уступать предыдущим. Таким мнением поделился профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала, информирует РИА Новости.
Уровень инфицирования растет из-за распространения штамма «Дельта». Кстати, ВОЗ предполагает, что уже к концу лета он станет доминирующим на планете.
Гала предположил, что «возвращение эпидемии может произойти очень быстро». Он добавил: «Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас».
Что нужно делать, чтобы справиться с инфекцией? По словам специалиста, нужно получить больше данных о подвиде «Дельта» и его передаче, а также не следует упускать из виду аспект лечения COVID-19.
Гала не исключил, что «мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация». Можно ожидать четвертую волну коронавируса, «но гораздо менее сильную, чем предыдущие», резюмировал эксперт.
Фото: pixabay.com
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Эксперт: четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна и, вероятно, придет осенью
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