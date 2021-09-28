Эксперт БИСИ: пора отбросить стереотип, что Пакистан – бедная страна, и развивать сотрудничество

Такую мысль сегодня озвучил начальник отдела многостороннего сотрудничества и глобальных вызовов БИСИ Юрий Ярмолинский во время круглого стола, посвященного перспективам сотрудничества Беларуси и Пакистана. Кстати, это первый в истории БИСИ круглый стол с пакистанскими партнерами из Центра геополитических и стратегических исследований. И, скорее всего, не последний.







Активный интерес к азиатскому вектору в Беларуси возник после принятия на VI Всебелорусском народном собрании курса на проактивную внешнеэкономическую политику. А одним из ее аспектов является диверсификация внешнеэкономической деятельности. Ведь основу нашего азиатского вектора всегда составляли отношения с Китаем. Но Китай – это лишь одна большая страна, а Азия – огромна. Поэтому в БИСИ полагают, что «поворот в Азию» должен базироваться на страновой региональной диверсификации – то есть в каждом субрегионе должно быть как минимум несколько точек опоры. В связи с этим во время сегодняшних обсуждений Юрий Ярмолинский назвал Пакистан одной из таких дополнительных точек «входа» в Южную Азию.





– Говоря о Пакистане нужно размежевывать факты, устоявшиеся стереотипы и штампы, – отмечает эксперт. – Потому что первое, что напрашивается, когда мы говорим о Пакистане, что это бедная страна. Но бедная и неплатежеспособная страна – это разные вещи. ВВП Пакистана по итогам 2020 года составляет 284 миллиарда долларов. Из расчета на душу населения – 1388 долларов (это 143-я строчка из 169 стран). По объему ВВП – это 44-я строчка из 174 стран. То есть Пакистан страна далеко не бедная, хотя есть и определенные проблемы, связанные с валютными поступлениями, религиозным фактором и безопасностью. Но если выносить это за скобки, то Пакистан – достаточно перспективная страна для сотрудничества. Это промышленно-индустриальное государство с развитой многоукладной экономикой. Причем их импорт комплементарен нашему экспорту. Мы можем взаимодополнять друг друга. Наш товарооборот с Пакистаном по итогам прошлого года составляет 50,2 миллиона долларов, сальдо положительное. Именно в такой комплементарности наших экономик и заключается перспектива.









При этом, по словам Юрия Ярмолинского, нужно учитывать и тот факт, что Пакистан по численности населения превосходит даже Россию – на 70 миллионов человек. После Индонезии это самая большая страна с мусульманским населением. По масштабам экономики Пакистан превосходит Алжир, Вьетнам и близок к Египту.

– Самое главное, – уточняет аналитик БИСИ, – что реальная платежеспособность страны определяется именно масштабами экономики. Кроме того, Пакистан тесно сотрудничает с ведущими монархиями Персидского залива и пользуется их благосклонностью. Поэтому платежеспособность страны высока. Нам важно только найти к ним подход и заинтересовать собой. Потому что любое сотрудничество – это улица с двусторонним движением.

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