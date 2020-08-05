Экс-сотрудника Google осудили за кражу технологий беспилотных авто

Бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за похищение и передачу конкурентам коммерческой информации о беспилотных автомобилях, сообщает Reuters.





Левандовски работал в Google с 2009 по 2016 год. Еще во время работы на it-гиганта он основал собственную компанию под названием Otto. В 2015 году Левандовски начал переговоры с конкурирующей с Google компанией Uber Advanced Technologies о продаже Otto. Сделка состоялась в августе 2016 года, а Левандовски стал сотрудником Uber, где проработал до мая 2017 года.

В августе прошлого года в Калифорнии бывшему сотруднику Google предъявили обвинения по 33 пунктам.





Левандовски признался только по одному из них в обмен на отказ прокуратуры от остальных обвинений, передает ТАСС. Он признал, что перед увольнением скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в том числе созданию радара, с помощью которого беспилотник определяет препятствия и измеряет расстояния. Левандовски возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой такого устройства.

Стоимость украденных документов могла составлять до 1,5 млн долларов.

ФОТО: pixabay