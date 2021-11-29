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  2. Экс-сенатор Италии о ситуации на белорусско-польской границе: Польша поступает грубо и недемократично

Экс-сенатор Италии о ситуации на белорусско-польской границе: Польша поступает грубо и недемократично

Таким мнением поделился экс-депутат и сенатор Италии Луиджи Марино в эфире телеканала «Беларусь 1». 

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– Польша поступает грубо и недемократично. По-моему, она очень виновата. Я знаю, что там есть организации и добровольцы, которые хотят помогать беженцам, однако польские власти это запрещают. Это нехорошо. Водометы, слезоточивый газ, проволока – это негуманный ответ на проблему кризиса с беженцами. Я был в Беларуси два раза и могу сказать, что ваш народ трудолюбивый, любит гостеприимство и всегда за мир, – подчеркнул Луиджи Марино. 
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