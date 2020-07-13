Экс-гендиректор «Белтелекома» Сиводедов: вину в предъявленных обвинениях признаю полностью

С последним словом в суде выступил один из 16 обвиняемых по резонансному делу о многочисленных фактах получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения Сергей Сиводедов. До задержания он являлся гендиректором предприятия «Белтелеком». Обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов и 15 000 евро.

***

На прошлой неделе было завершено судебное следствие по этому делу. Сегодня с последним словом к суду обратились обвиняемые. Сергей Сиводедов начал свое выступление с рассказа о ранее занимаемом должностном положении и связанной с ним высокой ответственности, а также об уникальности и возможностях реализованных предприятием проектов. Рассказал и об обстоятельствах, приведших на скамью подсудимых:

– Еще раз подтверждаю, что вину в совершенных преступлениях признаю полностью. Все обстоятельства я указал в явке с повинной. По всем эпизодам я дал полные и правдивые показания. Хотел бы, чтобы суд видел, что я действительно сожалею о случившемся.

Напомним, это дело судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассматривала с марта. На прошлой неделе судебное следствие завершилось, прошли прения сторон.

Обвиняемыми по делу проходят восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды. Согласно обвинению, озвученному ранее, взятки брали за заключение договоров, касающихся модернизации телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставок абонентских приставок со встроенным модулем Wi-Fi, закупок лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации, закупок оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком». Также сообщалось, что в конвертах платили за покупку оборудования беспроводной передачи данных на базе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV и за поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (далее – ПТС) и обучение персонала покупателя. В материалах дела говорилось и о поставке ПТС для покупателя, работах по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы», обучении сотрудников, а также о предоставлении сублицензиату неисключительного права использования обновлений ПО, техподдержки. Всего по уголовному делу было изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота. Предварительно озвучивались такие цифры.