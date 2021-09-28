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  2. Экоткани и современный стиль: бренд Levi's обновил архивную коллекцию

Экоткани и современный стиль: бренд Levi's обновил архивную коллекцию

В прошлом сезоне американский бренд Levi's воссоздал свою архивную коллекцию Levi's Red, выпущенную еще в 1990 году. На днях марка решила дополнить возобновленную линейку. Что из этого вышло – рассказываем в нашем материале. 


Вначале Levi's расширил архивную коллекцию образами из премиальных материалов. Теперь новые предметы одежды сделаны из более экологичных тканей, а акцент сделан на современный стиль. 


В мужской линейке представлены брюки в цвете синий кварц, комбинезон и тракер в полоску насыщенного коричневого цвета. В женскую вошел комбинезон из конопляного волокна цвета индиго, куртка, а также новые модели джинсов в полоску и из темного денима.   


На предметах одежды можно увидеть тканевый или кожаный патч Levi's Red, ярлычок Red Tab c желтой буквой R и болты-застежки. На футболках, худи и топах также есть специальные ярлычки Levi's Red, вшитые на внутренней стороне горловины.





Фото: levi.com
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