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  2. Экономист рассказала о союзных программах и поддержке малого бизнеса

Экономист рассказала о союзных программах и поддержке малого бизнеса

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале «ОНТ» рассказала профессор, доктор экономических наук Ирина Новикова. 

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- В Союзном государстве будет разработана единая программа по поддержке малого бизнеса. Одно из нововведений для граждан - отсутствие роуминга. Звонки из Беларуси в Россию будут дешевле. Также нас сейчас подключают к российской системе быстрых платежей, в которой объединено 200 российских банков. Это дает возможность для граждан России и Беларуси переводить денежные средства намного быстрее, - отметила Ирина Новикова.
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