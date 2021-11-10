Экономист рассказала о союзных программах и поддержке малого бизнеса

Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале «ОНТ» рассказала профессор, доктор экономических наук Ирина Новикова.
- В Союзном государстве будет разработана единая программа по поддержке малого бизнеса. Одно из нововведений для граждан - отсутствие роуминга. Звонки из Беларуси в Россию будут дешевле. Также нас сейчас подключают к российской системе быстрых платежей, в которой объединено 200 российских банков. Это дает возможность для граждан России и Беларуси переводить денежные средства намного быстрее, - отметила Ирина Новикова.