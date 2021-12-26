Эйсмонт о непростом уходящем 2021 годе: мы все были к этому готовы

Уходящий 2021 год не был простым ни для Беларуси, ни для главы государства Александра Лукашенко. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

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- Ни для кого не секрет, конечно, не был простым этот год ни для нашей страны, ни для главы государства. Впрочем, согласитесь, мы все были к этому готовы. И я сейчас в первую очередь говорю даже не о каких-то политических вещах. Здесь, как раз таки, Александр Лукашенко политик опытный. Я говорю и могу привести в пример в первую очередь пандемию. Мы с ней прожили весь 2021 год. И вы прекрасно знаете - порядка 20 раз Президент был в красных зонах - это беспрецедентно в мире. И ходил он туда ну уж точно не для картинки. В этом нашего Президента нельзя никогда обвинить. Он держал в тонусе таким образом всю медицинскую вертикаль, Министерство здравоохранения, - сказала Наталья Эйсмонт.

Она также обратила внимание на то давление, которое оказывалось и оказывается на Беларусь:

- Хоть мы же где-то и привыкли жить в таких условиях (в санкциях для нас нет ничего нового), но нужно постоянно реагировать, быть в тонусе, когда фактически наши беглые оппоненты своему народу войну объявили. Конечно, Президент всегда и в том плане держал руку на пульсе.

Подводя итоги года, Наталья Эйсмонт особо отметила, что это был и год очень большой и кропотливой работы по модернизации политической системы страны.

- Год начался с важнейшего политического мероприятия - Всебелорусского народного собрания. И дальше постоянно и непрерывно шла работа над новым проектом нашего Основного закона, - сказала Наталья Эйсмонт.



В этой связи она напомнила о результатах проведенного недавно социологического исследования, которое показало, что граждане Беларуси позитивно это воспринимают и готовы к проведению референдума по обновленной Конституции.

- Это ведь очень большой кредит доверия, - заметила пресс-секретарь.