Цель развернутой против Беларуси пропагандистской кампании столь же очевидна, сколь и гнусна: дискредитировать ее государственную власть и тем создать условия для силового вмешательства в ее внутренние дела. Уверенность в этом в ходе круглого стола в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» высказал доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук Владимир Егорычев.
По мнению ученого, адекватный ответ в сложившейся ситуации, когда нормы международного права, регулирующие межгосударственные отношения, цинично отброшены, а на вооружение взят закон джунглей, может быть только один:
– Принять вызов и тверже защищать Беларусь. Время пресловутой политкорректности Запад использует в своих целях. Национально-государственные интересы – вот тот единственный критерий, который должен быть принят во внимание. И начинать с определения четкой границы, где кончается демократия и начинается государственная измена.
Владимир Егорычев убежден, что белорусская пропаганда в ситуации нынешнего жесткого информационного противостояния с деструктивными силами извне должна быть не оборонительной, а наступательной:
– Антиценностям, навязываемым нам извне, должны быть противопоставлены наши исконно национальные ценности. Так что благодушествовать нашим идеологическим службам ни в коем случае нельзя. Там, где на кон ставятся национальные достоинство и честь, ни о каких политических убеждениях речи быть не может.
Полный текст круглого стола будет опубликован 8 декабря в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на нашем портале.
Фото: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
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Егорычев: нужно четко определить, где кончается демократия и начинается госизмена
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