Егор Шарангович – новая главная звезда белорусского хоккея

Дорога начинается с шага, и первая ласточка на пути к «50 белорусам в НХЛ» выпорхнула и отправилась в полет (надеемся – долгий и красочный). Новый сезон Национальной хоккейной лиги, которая стартовала на этой неделе, снова будет для нас не чужим, а за матчами «Нью-Джерси Дэвилс» мы будем следить с особым пристрастием. В ночь с четверга на пятницу в поединке против «Бостона» в составе «дьяволов» дебютировал 22-летний форвард Егор Шарангович. Он стал 11-м белорусским игроком, которые когда-либо сыграли хотя бы один матч в НХЛ, и первым с 15 марта 2016 года, когда последний из могикан Михаил Грабовский заключительный раз вышел на лед в форме «Нью-Йорк Айлендерс».Шаранговичу рисовали большое будущее уже давно. Воспитанник столичной СДЮШОР, он прошел сквозь горнило сборной страны всех возрастов и везде выделялся старанием, катанием, голевым чутьем, решительностью и вместе с тем удивительной рассудительностью на льду. Егор из тех, о ком говорят «не по годам умен», он всегда действовал рационально, но не бесхитростно – удивлял нестандартными ходами и классно видел площадку. В 19 лет дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо», в этом же возрасте получил приглашение в национальную сборную, с которой отправился на чемпионат мира и стал там едва ли не лучших хоккеистом в составе белорусской дружины – не тушевался и в семи матчах заработал три голевых очка. Многие после такого бурного начала карьеры и первых приличных денег, упавших в карман, перестают работать в полную силу, наивно полагая, что теперь можно почивать на лаврах, но Шарангович всегда знал, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Его манила НХЛ, и к тому, чтобы оказаться среди лучших хоккеистов мира, он приложил все силы.Весь прошлый сезон ему пришлось терпеть, сжав зубы, адаптироваться к суровому заокеанскому хоккею в АХЛ, где стиль игры больше похож на «бей-беги», ждать и верить. Кто знает, как бы все сложилось в судьбе талантливого хоккеиста, если бы не пандемия. Именно она отодвинула начало сезона в заокеанских лигах на неопределенный срок, вынудив Егора Шаранговича вернуться в Минск и принять приглашение «Динамо» – играть за клуб в КХЛ, пока не наступит конкретика и ясность. Начало сезона показало, что «малый повзрослел». Это стало настолько очевидно, что даже не верилось: вместо юноши на площадке все увидели яркого лидера, который доминировал и выделялся талантливыми и нестандартными действиями на льду не только в составе «зубров», но во всей лиге – 25 очков (17+8) в 34 матчах наглядное тому подтверждение. И потому, когда последовал вызов в тренинг-кэмп «Нью-Джерси» для подготовки к скорому старту сезона в НХЛ, надежда не затеплилась, а загорелась: была уверенность, что все у Егора получится.Так и случилось. Главный тренер Линди Рафф сперва к новичку присматривался, но быстро сделал выводы: в его руки попал самородок – нападающий нестандартный, с большим потенциалом, способный играть результативно и приносить огромную пользу команде. Из третьей тройки Шаранговича перевели во вторую, а потом и в лидерскую, где он оказался в компании с главными звездами «дьяволов» – Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери. В этой связке он и вышел на лед в своем дебютном поединке.«Нью-Джерси» начали, увы, с поражения – уступили «Бостону» в серии буллитов – 2:3. Но Егор Шарангович на льду был заметен, он смело брал инициативу в свои руки, лез на ворота, бросал, заработал на себе три удаления, мог решить ход встречи в овертайме (на бросок классно среагировал голкипер) и закончил поединок хоть и без результативных баллов, но с положительным балансом по системе «+/-» - «+1». Линди Рафф был расстроен поражением, но вполне удовлетворен дебютом новичка: «Шарангович действительно впечатлил меня, когда я наблюдал за его игрой и борьбой. Он сделал так много хороших вещей...»В субботу «Нью-Джерси» вновь примет «Бостон». Начало матча в 21:00 по белорусскому времени. Ждем продолжения.