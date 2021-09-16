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  2. Егор Крид объяснил, почему он вынужден удалить свой канал на YouTube

Егор Крид объяснил, почему он вынужден удалить свой канал на YouTube

Популярный исполнитель Егор Крид  записал видеообращение к фанатам под грустную музыку. Певец заявил, что намерен удалить свой канал на видеохостинге YouTube. 


– Я бы хотел с вами попрощаться, но перед этим сказать большое спасибо за все эти 10 лет, – сказал исполнитель и акцентировал внимание на том, что канал был создан 24 января 2011 года. – За ваши просмотры, активность, поддержку. Вы были со мной с самого старта. И благодаря моему клипу "Любовь в сети", который есть на канале, в моей карьере все получилось. Это был огромный шаг вперед, чтобы я переехал в Москву и подписал контракт, стал тем, кто я сейчас. 

Крид отметил, что раньше его ролики набирали полтора миллиона просмотров, а в последнее время эта цифра может быть даже 50.

Певец посчитал себя виноватым в том, что публиковал разный контент: игровой, клипы, влоги. 

– Я смешал все. Мне казалось, что это плюс. Оказалось, это минус. Алгоритмы меня не пощадили. Я удаляю свой канал, – сделал заявление экс-участник лейбла Black Star. 

После этих слов певец сообщил, что создаст новый канал. Он поставил себе цель за месяц набрать миллион подписчиков. 

Фото: Wikipedia
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