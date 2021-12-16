Его стоит полюбить: пять полезных свойств чеснока

Нравится пикантный вкус чеснока, но непонятно, чего в нем больше – вреда или пользы? Давайте разберемся, как влияет на наш организм этот овощ с необычным запахом и вкусом.

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Елена Кален

фото из личного архива

Эксперт в психологии снижения веса, автор тренинга "Красивые привычки. Красивое тело" Елена Кален выделила пять полезных свойств чеснока.

Оздоравливает сердечно-сосудистую систему. Чеснок богат магнием и кальцием. Эти вещества необходимы нашему организму для укрепления сердца и сосудов.

Помогает бороться с простудой. В чесноке много витамина С, недостаток которого приводит к снижению иммунитета. Регулярное употребление овоща восполняет дефицит этого вещества.

Защищает печень от токсинов. Чеснок богат холином, или витамином В4. Это вещество укрепляет клетки печени и помогает вывести из организма шлаки и токсины.

Предотвращает развитие онкологических заболеваний. В овоще содержится аллицин. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами. Оно помогает нам справиться с пагубным воздействием свободных радикалов – частиц, которые провоцируют рак.

Помогает справляться со стрессом. За счет высокого содержания витамина В6 употребление чеснока благотворно воздействует на нервную систему. Мы чувствуем себя гораздо более спокойными и расслабленными.

Может ли чеснок навредить?

Любой продукт может навредить организму, если употреблять его в неограниченном количестве. Чеснок не исключение. Он относится к тем продуктам "горечи", которые помогают разогнать желчь. Поэтому, если есть проблемы с желчным пузырем, то перед употреблением овоща стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом. Кроме того, чеснок разжижает кровь и может увеличить риск кровотечений у тех, кто принимаем антикоагулянты. В умеренных количествах его можно добавлять в блюда с мясом, рыбой и в салаты.