Египет с 15 мая открывает внутренний туризм

Власти Египта начинают постепенно снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения для восстановления туристического сектора. С 15 мая в стране возобновляет работу своих отелей в курортных зонах, правда, пока только для внутреннего пользования и при соблюдении ряда ограничений, сообщает Al Ahram.





Так, загрузка гостиниц сейчас не должна превышать 25%, к июню квоту поднимут до 50%.

Отелям предписано проводить ежедневную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель также должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами.

В ресторанах до полутора метров должно быть увеличено расстояние между столами, при этом за одним столом желательно сажать не более двух человек (для семейных столов допускается присутствие до шести человек). Кроме того, отменяется любимый туристами шведский стол - обслуживать в ресторанах будут только по меню с предзаказом. Также будет увеличена температура воды в бассейнах.





Дезинфицировать будут багаж отдыхающих во время заезда, дезинфекторы должны также стоять во всех помещениях гостиниц, пишет ТАСС. Заселение должно проводиться либо посредствам онлайн-регистрации, либо обычным способом, в последнем случае письменные принадлежности после этого подлежат утилизации. Персонал отелей обязан соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Пока в отелях запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб, остаются закрытыми джакузи, спа-центры, сауны и бани.





Гостиницы, которые будут соблюдать все санитарные нормы и предписания, получат специальный логотип гигиенической безопасности в виде древнеегипетских иероглифов, обозначающих жизнь, процветание, здоровье.

По оценкам экспертов, из-за пандемии и закрытия отелей Египет недополучает ежемесячно 1 млрд долларов (всего туриндустрия приносит до 15% доходов ВВП страны).

В 2019 году доходы Египта от туризма достигли рекордных 13 млрд долларов. В прошлом году страну посетили 13,1 млн туристов.

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