Известный российский актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", – заявил актер перед прениями сторон, при этом не уточнив деталей.
Представитель гособвинения сочла доказанной вину актера в ДТП со смертельным исходом.
"Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу", – сказала гособвинитель.
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Ефремов в суде признал свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве
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