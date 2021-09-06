Ефремов перенес отек Квинке в колонии

В минувшем месяце отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке из-за сезонной аллергии, передает РИА Новости.
Согласно информации издания "СтарХит", которое ссылается адвоката артиста Петра Хархорина, в настоящее время Ефремов готовится к заседанию кассационного суда.
– Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом – все-таки решается его судьба, – сказал адвокат.
По его словам, в минувшем месяце у артиста случился отек Квинке, из-за которого ему даже не хватало сил "подняться на второй этаж". Местная медчасть обеспечивает Ефремова всеми необходимыми лекарственными препаратами.
Адвокат обратил внимание, что актер дал обещание помогать всем, когда освободится и снова начнет зарабатывать.
Фото: РИА Новости