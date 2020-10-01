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  2. Ефремов готов возместить ущерб всем потерпевшим по своему делу о ДТП

Ефремов готов возместить ущерб всем потерпевшим по своему делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, готов возместить ущерб всем потерпевшим по своему уголовному делу и полностью раскаивается в содеянном. Об этом говорится в жалобе артиста на приговор, сообщает ТАСС.


"Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим", – отметил Ефремов. Он пояснил, что отказался от признания вины из-за давления на него бывшего адвоката Эльмана Пашаева. "Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающимся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния, а также желания возместить причиненный материальный и моральный вред потерпевшим, поскольку Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", – говорится в заявлении актера.

По словам Ефремова, он искренне раскаивается в содеянном. "Приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор Пресненского районного суда Москвы до пределов, не связанных с лишением свободы", – подчеркнул он. Актер попросил суд удовлетворить его ходатайство о личном участии в рассмотрении жалобы на приговор.

В свою очередь адвокат трех потерпевших Александр Добровинский сообщил ТАСС, что его доверители готовы выслушать предложения актера. "Если Михаил Олегович действительно раскаивается и намерен возместить причиненный ущерб семье Захаровых, мы, конечно, готовы выслушать его предложения", – передает слова Александра Добровинского PR-директор адвокатского бюро. Добровинский также отметил, что хотел бы получить более развернутое объяснение того, что было личной позицией Ефремова в суде, а что "творчеством" его адвоката. "В частности, присутствие "свидетелей", которых не было на месте ДТП", – сказал PR-директор адвокатского бюро.

Как сообщили в четверг в пресс-службе Пресненского суда Москвы, в апелляционной жалобе Ефремов отмечает, что возместил моральный ущерб одному из потерпевших (старшему сыну погибшего) в размере 800 тысяч российских рублей.

Фото: архив ТАСС
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