Об этом заявил сегодня во время панельной дискуссии на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович. Спикер подчеркнул:
– Мы находимся на информационном фронте и оцениваем недругов с точки зрения нашей. Ожидаем, что они дождутся расследования инцидента с самолетом (борт Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске. – Прим. ред.). А для них это новая возможность обострить геополитическую обстановку, чтобы в очередной раз поучить нас жизни.
По мнению Николая Ефимовича, основная слабая сторона, в том числе районных изданий, – запаздывание оперативного аргументированного ответа на фейки и вбросы, а современные СМИ должны работать на опережение.
– Ответ должен базироваться на вовремя предоставленной информации с позиции государства, патриотизма. Запад давно работает по современным технологиям, в лоб уже не воспринимается. На самом деле «пропаганда» – слово с нормальным посылом, и без нее обойтись сегодня невозможно, – заключил председатель ТРО.
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Ефимович: без цифровизации двигаться дальше немыслимо
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