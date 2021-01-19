Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" показала эффективность в 100%. Такой показатель зафиксировали в Роспотребнадзоре, сообщает газета "Известия".
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Специалисты организации рассказали, что результативность препарата состоит из иммунологической и профилактической эффективности. Результат в 100% выявлен после первой-второй фаз клинических испытаний.
Напомним, что 18 января в России началась всеобщая вакцинация от COVID-19. Прививка в бесплатном доступе для всех россиян. На первом этапе вакцинация осуществляется с применением препарата "Спутник V". Он разработан центром им.Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. При этом и "Эпиваккорона", и "Спутник V" по итогам уже прошедших испытаний показали высокую безопасность и отсутствие серьезных побочных эффектов.
Фото: БЕЛТА
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Эффективность вакцины "Эпиваккорона" против COVID-19 составила 100%
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