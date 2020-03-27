ЕЭК систематизировала принятые в странах ЕАЭС меры в связи с распространением COVID-19

В условиях быстрого распространения коронавируса в мире правительства и национальные (центральные) банки государств ЕАЭС вырабатывают административные, налоговые, таможенно-тарифные, денежно-кредитные и финансовые меры поддержки населения и бизнеса, говорится в сообщении.Мониторинг осуществляется в рамках деятельности временного координационного совета по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования. Он создан в Комиссии 19 марта этого года.На сайте ЕЭК на постоянной основе будет актуализироваться информация о мерах стран ЕАЭС.