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ЕЭК систематизировала принятые в странах ЕАЭС меры в связи с распространением COVID-19

Евразийская экономическая комиссия проводит регулярный мониторинг национальных мер, принимаемых странами Евразийского экономического союза для преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте ЕЭК.

В условиях быстрого распространения коронавируса в мире правительства и национальные (центральные) банки государств ЕАЭС вырабатывают административные, налоговые, таможенно-тарифные, денежно-кредитные и финансовые меры поддержки населения и бизнеса, говорится в сообщении.

Мониторинг осуществляется в рамках деятельности временного координационного совета по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования. Он создан в Комиссии 19 марта этого года.

На сайте ЕЭК на постоянной основе будет актуализироваться информация о мерах стран ЕАЭС.
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