ЕЭК рассматривает обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на отходы и лом драгметаллов на постоянной основе

До 12 декабря продлится обсуждение инициативного предложения Российской Федерации об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов на постоянной основе. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– В отношении этих товаров уже применяются нулевые ставки по 31 декабря 2022 года включительно.

По ее словам, предлагаемая мера направлена на увеличение загрузки производственных мощностей российских аффинажных предприятий и объемов переработки вторичного сырья с содержанием драгметаллов.

Также Ия Малкина проинформировала, что до 2 декабря продлится обсуждение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении промышленных жирных спиртов сроком на 3 года. Действующая ставка на эти товары составляет 5% от таможенной стоимости.

– Предлагаемая мера направлена на поддержку производителей поверхностно-активных веществ в условиях отсутствия производства сырья на территории Российской Федерации, а также увеличение объемов производства продукции, содержащей промышленные жирные спирты. Ранее нулевая ставка уже применялась по 31 августа 2021 года, – добавила официальный представитель ЕЭК.

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