ЕЭК: Беларусь добросовестно выполняет обязательства перед ЕАЭС по взаимному информированию в сфере промышленных субсидий

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в ходе встречи с министром экономики Беларуси Александром Червяковым выразил благодарность за активное участие ведомства в работе консультативных и совещательных органов Евразийского экономического союза, информирует пресс-служба ЕЭК.

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В частности, он отметил активную совместную деятельность по реализации Договора о ЕАЭС в сфере промышленных субсидий. При этом Артак Камалян подчеркнул, что Беларусь своевременно и в полной мере направляет в Комиссию и в другие государства-члены уведомления о промышленных субсидиях, тем самым добросовестно выполняя свои обязательства по взаимному информированию в этой области.

«Мы заинтересованы в продолжении конструктивного диалога с партнерами из Республики Беларусь для дальнейшего взаимодействия в рамках нашего союза в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе и выстраивания новой архитектуры сотрудничества», – сказал министр ЕЭК.

Анализируя развитие экономики в Союзе, представитель Комиссии отметил, что на первом этапе развития пандемии, в начале 2020 года, до введения жестких ограничительных мер промышленность стран ЕАЭС продолжала активно развиваться. Благодаря совместным усилиям государств-членов в первом квартале промышленное производство возросло во всех странах союза. В среднем по странам его прирост составил 1,6%.

Артак Камалян проинформировал Александра Червякова об углублении сотрудничества с Евразийским банком развития и дальнейшей активизации работы на этом направлении. Он пригласил Министерство экономики Беларуси принять участие в подготовке предложений по союзным кооперационным проектам.

По предложению Минэкономики Беларуси стороны договорились проработать возможности финансирования кооперационных цепочек в ЕАЭС, совместных фундаментальных научных исследований при задействовании финансовых институтов союза.

Отдельным важным направлением в ЕАЭС должно стать формирование рынка нематериальных активов на соответствующей цифровой платформе с последующим вовлечением стран СНГ и других государств.