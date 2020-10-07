ЕАЭС работает над подготовкой договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

– отметила Ия Малкина. –Уточняется, что на данный момент проекты обсуждают эксперты из уполномоченных органов стран-участниц союза.Кроме того, помощник председателя Коллегии ЕЭК добавила, что сейчас проходит первый этап формирования общего рынка газа в ЕАЭС.– сказала Ия Малкина.