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  2. ЕАЭС работает над подготовкой договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

ЕАЭС работает над подготовкой договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

Об этом заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает БЕЛТА.


В настоящее время ЕЭК совместно со странами ЕАЭС реализуют первый этап формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, в рамках которого предполагается создание организационной и методической основы формирования этих рынков, – отметила Ия Малкина. – В частности, комиссией совместно со странами подготовлены проекты международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Уточняется, что на данный момент проекты обсуждают эксперты из уполномоченных органов стран-участниц союза.

Кроме того, помощник председателя Коллегии ЕЭК добавила, что сейчас проходит первый этап формирования общего рынка газа в ЕАЭС.

Сегодня Россия, как ответственный исполнитель, ведет работу над международным договором о формировании общего рынка газа союза, едиными правилами доступа к газотранспортным системам, расположенным на территории государств-членов и порядком осуществления биржевых торгов газом, – сказала Ия Малкина.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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