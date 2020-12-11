ЕАЭС должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков

Такое мнение высказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета его почетный председатель, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, несмотря ни на что, интеграция продвигается и ее цели достигаются:



– Объемы взаимной торговли стран ЕАЭС за пять лет выросли на 35 процентов и составили 62 миллиарда долларов. Совокупный ВВП стран ЕАЭС возрос на 21 процент и составил 2 триллиона долларов. Однако потенциал дальнейшего роста экономик по-прежнему еще очень большой. Наш союз должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков.



По словам Нурсултана Назарбаева, необходимо ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов в ЕАЭС:



– Сегодня объем несырьевых товаров во взаимном товарообороте наших стран составляет всего 16 процентов. Это очень мало. Нам необходимо наращивать объемы и устойчивость торговых потоков как внутри, так и за пределами ЕАЭС. Потенциал взаимной торговли наших стран не реализован, к сожалению, и составляет менее 9 процентов от объема внешнего товарооборота стран ЕАЭС. Наша задача – заменять импорт товарами из наших государств. Для сравнения скажу, что в таких объединениях, как ЕС, НАФТА, АСЕАН, этот показатель составляет 63 процента, 49 процентов и 45 процентов соответственно.