ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от коронавируса в странах ЕАЭС

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Он также сообщил, что одной из тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020-го стало развитие совместных производств вакцины. Николай Кушнарев подчеркнул, что представители банка выразили готовность профинансировать создание производств вакцины на территориях стран ЕАЭС.Эксперт уверен: ЕАЭС сможет собственными силами защитить жителей стран союза вакцинами от COVID-19 – и есть все основания утверждать так.– объяснил Николай Кушнарев. –Кроме того, представитель ЕЭК уточнил, что ведется обсуждение вовлечения в данный проект фармпроизводителей из Армении и Кыргызстана.