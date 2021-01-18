Евразийский банк развития (ЕАБР) готов профинансировать создание на территориях стран Евразийского экономического союза производств вакцин от COVID-19. Об этом заявил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев, передает БЕЛТА.
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Он также сообщил, что одной из тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020-го стало развитие совместных производств вакцины. Николай Кушнарев подчеркнул, что представители банка выразили готовность профинансировать создание производств вакцины на территориях стран ЕАЭС.
Эксперт уверен: ЕАЭС сможет собственными силами защитить жителей стран союза вакцинами от COVID-19 – и есть все основания утверждать так.
«На данный момент уже подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере создания совместных производств России с Беларусью и Казахстаном, налажен трансфер соответствующих технологий. Как вы знаете, Россия уже наладила выпуск собственных вакцин, – объяснил Николай Кушнарев. – Ожидается, что в этом квартале производство вакцины от коронавируса начнется в Беларуси. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с казахстанской стороной в настоящий момент прорабатывает вопрос создания нового совместного предприятия по производству вакцин в Караганде».
Кроме того, представитель ЕЭК уточнил, что ведется обсуждение вовлечения в данный проект фармпроизводителей из Армении и Кыргызстана.
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ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от коронавируса в странах ЕАЭС
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Фото: Алексей МАТЮШ