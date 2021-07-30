Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая выбыла из борьбы за награды в весовой категории свыше 78 кг на олимпийском турнире в Токио.
Белоруска успешно завершила первый раунд, справившись с сопротивлением представительницы Тринадада и Тобаго Габриэллы Вуд, но далее уступила Миджин Хан из Республики Корея.
Стало известно, что Марина получила травму руки: диагноз уточняется.
Марина Слуцкая – дзюдоистка, восьмикратная чемпионка Беларуси, бронзовый призер летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионка и призер чемпионатов Европы, победительница II Европейских игр.
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Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира
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