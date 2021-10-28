Джованни Бадзоли: баланс сил смещается в мире, причем не в пользу Запада

– Что касается Европы, то Европа, увы, находится на грани маргинализации. В будущем Запад может оказаться на второстепенных ролях в мире, и это не может не внушать тревогу о будущем, – заявил итальянский эксперт. – Все осознают те риски, которые переживает весь мир. Это критический этап перехода к новой эпохе, которая грозит нам многими неизвестными по сравнению с той эпохой, которая может остаться позади.
Он также пояснил, что сегодня волнует прогрессивное экспертное сообщество:
– На протяжении последних двух лет особенно четко вырисовывается нарушение баланса между человеком и природой (мы можем безвозвратно из-за деятельности человека разрушить окружающую среду), во-первых, и различие в благосостоянии в разных частях мира (это грозит новыми волнами миграции), во-вторых. А из-за больших потоков миграции в Европу из более бедных стран может случиться огромный кризис европейской и западной цивилизации, ибо мы столкнемся с размыванием наших привычных ценностей. Потому что приток огромного количества людей из Азии и Африки может привести к утере тех основополагающих ценностей, которые сопровождали Европу на протяжении многих десятилетий. Такой передел, не исключаю, может быть опасен для всего человечества.