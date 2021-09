Джокович стал последним полуфиналистом US Open в мужском одиночном разряде

Серб выиграл все три предыдущих мейджора в этом году. И в случае аналогичного успеха на US Open он станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. Прежде четыре самых престижных турнира в рамках одного сезона удавалось выигрывать только американцу Дону Баджу (1938) и австралийцу Роду Лейверу (1962, 1969).В четвертьфинальном матче Новак Джокович заставил своих болельщиков понервничать, уступив первую партию. Но в дальнейшем превосходство главного фаворита соревнований над Маттео Берреттини сомнений не вызывало. Сделав по два брейка во втором и третьем сетах, один – в четвертом и не отдав при этом ни одной своей подачи, первая ракетка мира оформил выход в полуфинал, который, кстати, стал для него на US Open первым с 2018 года.Путевку в финал Новак Джокович оспорит с представителем Германии Александром Зверевым (ATP: 4). А вторую полуфинальную пару в мужском одиночном разряде составили россиянин Даниил Медведев (ATP: 2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (ATP: 12).В женском одиночном разряде борьбу за титул продолжает наша Арина Соболенко (WTA: 2), которая в полуфинале встретится с Лейлой Анни Фернандес из Канады (WTA: 73). Во втором полуфинале сыграют гречанка Мария Саккари (WTA: 18) и Эмма Радукану из Великобритании (WTA: 150).Ольга Говорцова (WTA: 136) и Юлия Готовко (WTA: 249) вылетели с этого US Open в квалификации, Александра Саснович (WTA: 90) и Егор Герасимов (ATP: 82) – в 1/64 финала, а Виктория Азаренко (WTA: 19) и Илья Ивашко (ATP: 53) – в 1/16 финала.