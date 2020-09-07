Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на US Open

Открытый чемпионат США по теннису лишился своей главной звезды. Причем лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил выступление на турнире из-за дисквалификации.
Поединок 1/8 финала против Пабло Карреньо-Бусты из Испании, по всем предстартовым прогнозам, не должен был стать последним для серба на этом US Open. Но это произошло. Причем соперники даже не доиграли первый сет.
Ведя 5:4, Джокович имел тройной сетбол в гейме на приеме. Однако проиграл пять очков подряд, а вместе с этим и весь гейм. Сербский теннисист нервно отреагировал на это, «запулив» мяч в боковую часть корта. Впрочем, это была лишь завязка своего рода спортивной драмы, разыгравшейся в дальнейшем.
В следующем гейме Новак получил травму плеча при падении. А после медицинской паузы позволил сопернику сделать важнейший брейк. И это вообще вывело Джоковича из психологического равновесия. Направляясь к сетке после окончания гейма, серб достал из кармана мяч и, не глядя, ударил по нему ракеткой. Мяч попал в линейного судью, в результате чего женщина упала и несколько минут не могла встать. Организаторы турнира, строго следуя букве правил, дисквалифицировали сербского теннисиста, отметив в разговоре с ним, что на их решение повлиял тот факт, что Джокович не впервые проявил агрессию в данном поединке.
Разгневанный серб, который считался главным претендентом на выигрыш данного турнира «Большого шлема», не появился на обязательной пресс-конференции. Однако позже в своем аккаунте в Instagram он извинился за неспортивное поведение. «Вся эта ситуация расстроила меня, – написал теннисист. – Организаторы сказали мне, что с линейным судьей все в порядке, она чувствует себя хорошо. Мне жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это не было намеренно». Кроме того, он отметил, что ему необходимо извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок. «Я прошу прощения у организаторов US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим болельщикам, потому что они всегда со мной. Спасибо и мне очень жаль», – резюмировал Джокович.
US Open завершится 13 сентября. В связи с эпидемиологической ситуацией турнир, призовой фонд которого составляет $ 53 400 000, проходит без зрителей на трибунах.
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Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на US Open
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Фото: РЕЙТЕР