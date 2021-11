Автор книг о Гарри Поттере обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете

В заявлении местных правоохранителей сказано, что расследование по данному факту продолжается.Автор серии романов о приключениях Гарри Поттера заявила, что после ее высказываний в 2020 году по теме трансгендеров она получила "столь много смертельных угроз, что могла бы обклеить ими свой дом".– написала Роулинг в Twitter.Представитель премьер-министра Великобритании поддержала писательницу:Представители движения за права трансгендеров в итоге удалили свой пост, опубликованный в минувшую пятницу, сообщив, что сами получили много угроз. Но они в очередной раз указали на свою правоту.Напомним, Роулинг оказалась в центре крупного скандала летом прошлого года, когда ее высказывания в Twitter стали поводом обвинить писательницу в дискриминации трансгендеров. Отстаивая свою позицию, она выступила против вытеснения понятия биологического пола и подвергла критике некоторые из базовых концепций, на которые опираются активисты движения за права трансгендеров. После этого она стала получать угрозы, многие из фанатов в ней разочаровались. Среди знаменитостей, критиковавших создательницу культового "Гарри Поттера", оказался актер Дэниел Рэдклифф, воплотивший образ Гарри на экране, но группа известных писателей, журналистов и актеров осудила травлю Роулинг. Среди последних оказался лауреат премии "Оскар" Эдди Редмэйн, играющий волшебника-натуралиста Ньюта Саламандера в киноцикле "Фантастические твари, и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), события которого предшествуют описанным в книгах и фильмах о Гарри Поттере.Фото: Global Look Press