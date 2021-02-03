Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon

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Совсем недавно Amazon поделилась отчетностью о своих доходах за прошедший год. Статистика свидетельствует, что компания, в отличие от других бизнесов, во время пандемии практически не пострадала, а наоборот, даже увеличила свою прибыль почти вдвое. На днях появилась новость о том, что на самом пике дохода основатель компании решил покинуть пост управленца. В заявлении Amazon сказано, что это произойдет в третьем квартале 2021 года.Причина ухода пока не называется, однако представители компании отметили, что теперь Безос будет заниматься новыми продуктами компании в должности исполнительного председателя совета директоров.Сообщается, что место генерального директора компании займет Энди Ясси, который на данный момент является главой Amazon Web Services.Напомним, Джефф Безоз возглавлял Amazon с 1994 года. Он является самым богатым человеком в мире. Forbes оценивает его состояние в 196,2 миллиарда долларов.