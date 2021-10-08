Дзермант: Запад использует беглых для недобросовестной конкуренции с Беларусью

Эксперт согласился с мнением ведущего, что ценность беглых заводил на Западе падает и многие там приходят к пониманию, а кто-то уже и убедился, что эти люди – просто пшик. Однако при этом они нужны, чтобы коллективный Запад мог подводить обоснование под свои решения и шаги., – сказал Алексей Дзермант., – подытожил аналитик.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.