Дзермант: Запад использует беглых для недобросовестной конкуренции с Беларусью

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант.
Эксперт согласился с мнением ведущего, что ценность беглых заводил на Западе падает и многие там приходят к пониманию, а кто-то уже и убедился, что эти люди – просто пшик. Однако при этом они нужны, чтобы коллективный Запад мог подводить обоснование под свои решения и шаги.
– Информационная обслуга необходима Западу, чтобы показывать, что есть активисты, которые призывают к санкциям и якобы выступают от имени народа, – сказал Алексей Дзермант. – Сам Вашингтон не может просто так взять и ввести санкции, потому что ему что-то не нравится. Ему нужна хотя бы пара-тройка белорусов, чтобы показать: это же белорусский народ просит. Для этого беглые и необходимы. В какой-то момент эта роль закончится – их просто выкинут. И хорошо, если заплатят им за все их услуги.
– Эти люди не работают на страну, не работают для увеличения благосостояния и роста экономики. Они все это хотят удушить, что опять же в интересах наших конкурентов. Ведь Запад использует беглых для недобросовестной конкуренции с Беларусью, – подытожил аналитик.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.