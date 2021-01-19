Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант:
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– Выстроить диалог по повестке Всебелорусского народного собрания – одна из основных задач, чтобы донести те направления развития, которые предлагаются. Кроме традиционных каналов СМИ, необходимо использовать возможности диалоговых площадок и запустить процесс обсуждения в регионах. Одна из целей – выравнивание дисбаланса между столицей и регионами, подтягивание регионального уровня в плане развития, в плане активности – один из приоритетов. Через площадки, СМИ, органы государственного управления доносить те параметры, получать обратную связь, реакцию и корректировать повестку для Собрания, формировать некий консолидированный документ.
Надо понимать, насколько уровень инфраструктуры соответствует потребностям. Какая инфраструктура в виде предприятий промышленных необходима, чтобы люди получали работу, заработную плату. Изучить тот пул запросов, который существует. Что необходимо для достойной жизни в различных регионах, так как у них могут быть разные запросы. Где-то уже сложилась промышленная инфраструктура и ее надо развивать. Где-то промышленные предприятия необходимо создавать с нуля, но на новой технологической основе. Это должно являться повесткой для обсуждения и закладывать в программные документы.
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Дзермант: выстроить диалог по повестке ВНС – одна из основных задач, чтобы донести те направления развития, которые предлагаются
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