Дзермант: ВНС – это страховочный механизм, который не позволит разрушить государство

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

обратил внимание политолог.В связи с этим, отметил Алексей Дзермант, идет тщательное обсуждение полномочий ВНС. Причем немаловажным в этом вопросе является мнение людей.– резюмировал эксперт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.