Дзермант: ВНС – это страховочный механизм, который не позволит разрушить государство

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Алексей Дзермант.
– ВНС – это высший орган народовластия, который в критические моменты должен выполнить роль сдерживающего и стабилизирующего элемента политической системы. Особенно это касается моментов выборов, каких-то возможных транзитных ситуаций, связанных с властью. То есть это страховочный механизм, который не позволит государство развернуть, взломать или сделать с ним что-то радикальное и неприятное для нашего общества, – обратил внимание политолог.
В связи с этим, отметил Алексей Дзермант, идет тщательное обсуждение полномочий ВНС. Причем немаловажным в этом вопросе является мнение людей.
– Когда мы встречались на площадках, объезжая Беларусь, люди говорили, что нужно широкое представительство – не только партийцы, депутаты, общественные организации и коллективы. То есть необходимо представительство нашего населения, чтобы отражать всю палитру мнений. Поэтому ВНС, думаю, будет органом, который независимо от личности руководителя страны будет выполнять главную задачу – сохранение преемственности и курса, направленного на суверенное развитие нашего государства, – резюмировал эксперт.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.