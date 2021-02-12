Такую мысль высказал политолог Алексей Дзермант во время подведения итогов первого дня ВНС в эфире «Альфа Радио».
– Для меня самым важным из прозвучавшего на Всебелорусском народном собрании стало то, что хотя около 50 процентов экономики Беларуси это, по сути, частные производители, никто уже не может сказать, что в стране есть только государственные предприятия. Но при этом Беларусь остается социальным государством. Страна не отказывается от своих социальных гарантий, – сказал Алексей Дзермант.
Политолог обратил внимание, что в докладе Президента звучало много цитат классиков марксизма и ленинизма.
– Это говорит не о том, что мы строим какое-то "красное государство", а о том, что власть заботится о разных социальных слоях и не собирается отказываться от социальной поддержки. Это самое важное и самое ценное в сегодняшнем мире, – добавил эксперт.
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Дзермант: власть заботится о разных слоях населения и не собирается отказываться от социальной поддержки
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ