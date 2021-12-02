Дзермант: сегодняшний польский режим идеологически наследует режим Пилсудского









– В книге зафиксированы цифры, чтобы было основание в разбирательствах. События в новостной повестке живут недолго, максимум два-три дня. А здесь имеем дело не просто с новостями, а с судьбами людей и попранием правового порядка в сфере прав человека, который установился после Второй мировой войны. Сегодня ряд европейских государств отменяет в одностороннем порядке действие Декларации прав человека, европейское право, международное обязательство в сфере надлежащего отношения к уязвимым лицам, беженцам. Нужна доказательная база, которая в этом издании собирается. Наши соседи меняют для себя действие определенных норм прав человека, а мы должны настаивать на их выполнении и фиксировать все нарушения сопредельных государств. Сегодняшний польский режим идеологически наследует режим Пилсудского, который известен своей жесткой политикой по отношению к этническим, религиозным меньшинствам.



