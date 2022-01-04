Дзермант: Польша пытается заработать политические и финансовые очки

На это в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" обратил внимание политолог Алексей Дзермант.
Ведущая программы Елена Слав отметила, что появилась информация, согласно которой Еврокомиссия требует от Польши выплачивать штраф за то, что страна не подстраивается под законы ЕС. В связи с этим она задала политологу вопрос: "Не кажется ли, что Польша специально выступает американским раздражителем в Европе, чтобы создать конфликт на границах Союзного государства?"
– Польша на этом пытается заработать себе политические и финансовые очки. Они [власти Польши] стремятся создать угрозу и потом предложить свои услуги для ее решения, за которые должны заплатить либо Берлин с Брюсселем, либо Вашингтон. Истерия, тысячи солдат на нашей границе – все ради этого. Это спецэффекты, чтобы им дали больше денег и поддерживали агрессивную риторику. Хотя у меня большие сомнения насчет того, насколько польское общество готово продолжать это, потому что люди видят, к каким проблемам это приводит, – обратил внимание политолог.
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