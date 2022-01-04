Дзермант: Польша пытается заработать политические и финансовые очки

Ведущая программы Елена Слав отметила, что появилась информация, согласно которой Еврокомиссия требует от Польши выплачивать штраф за то, что страна не подстраивается под законы ЕС. В связи с этим она задала политологу вопрос: "Не кажется ли, что Польша специально выступает американским раздражителем в Европе, чтобы создать конфликт на границах Союзного государства?"– обратил внимание политолог.Фото: скриншот видео