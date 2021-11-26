Дзермант: под маркой борьбы с пандемией власти многих стран стали закручивать гайки в сфере прав человека

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Напомним, Дана Спинант заявила, что применение полицией силы в отношении протестующих против ковидных ограничений в ЕС могут оценивать только власти, входящие в это сообщество стран.– обратил внимание эксперт.– отметил Алексей Дзермант.Вместе с тем политолог отметил, что жители европейских стран не могут даже выразить недовольство своему правительству относительно введения принудительной вакцинации против коронавируса или локдауна.– резюмировал политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.