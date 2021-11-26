Дзермант: под маркой борьбы с пандемией власти многих стран стали закручивать гайки в сфере прав человека

Напомним, Дана Спинант заявила, что применение полицией силы в отношении протестующих против ковидных ограничений в ЕС могут оценивать только власти, входящие в это сообщество стран.
– Лицемерие и двуличие, вот как это называется. Еврокомиссия не стесняется делать политические заявления в отношении других государств. ЕС к некоторым странам применяет политические оценки и некую шкалу соответствия или несоответствия европейской демократии и ценностям. Но тут, видимо, существует градация. Внутри Евросоюза есть привилегированные члены, которые могут себе позволить все что угодно. Обычно к ним относят Западную Европу, страны Бенилюкса и Скандинавию. Это флагман, "образец" демократии и прав человека. Чуть подальше находится Восточная Европа, которую можно иногда пожурить, штрафы ввести или начать серьезно давить, как в случае с Венгрией. Есть и третий круг. Это пограничные с ЕС государства, к которым [приковано] пристальное внимание и которые якобы нарушают некие европейские нормы и ценности. К сожалению, нам с западными соседями не очень повезло. Мы относимся к данному кругу, при этом на нашем пограничье эта восточноевропейская периферия пытается перекладывать претензии ЕС с себя на Беларусь, то есть выставляя нас источником проблем, – обратил внимание эксперт.
– По многим параметрам мы ни в чем не уступаем тем же восточноевропейским членам ЕС в плане какой-то инфраструктуры, развития, человеческого потенциала, прав и свобод, если сравнивать ситуацию последнего времени с коронавирусом. Потому что, стоит признать, под маркой борьбы с пандемией правительства многих государств, если не большинства, стали закручивать гайки в сфере прав и свобод человека. Что тут говорить, если многие фактически оказываются под домашним арестом. Право на свободу собраний попирается, как и на свободу слова, – отметил Алексей Дзермант.
Вместе с тем политолог отметил, что жители европейских стран не могут даже выразить недовольство своему правительству относительно введения принудительной вакцинации против коронавируса или локдауна.
– В Беларуси с этим гораздо лучше ситуация. Мы сразу говорили, что справляемся сами. Не знали, с чем имеем дело, постепенно вырабатывали свой опыт. Сначала все кричали, что Беларусь опять демонстрирует непонятные исключения, что это за путь такой. Но потом оказывается, что локдауны уже особо никто и не вводит, особенно на ключевых предприятиях. И вакцинацию мы проводим спокойно, без принуждения, в нормальном добровольном режиме. Нет этой полицейщины, которая присутствует практически у всех наших западных соседей. И в этом смысле Беларусь остается одним из островков свободы, потому что не сходим с ума и не пытаемся политически использовать пандемию для подавления гражданских прав и свобод, для усиления контроля над собственным населением. Потому что ценим свободу людей и понимаем, что в психологическом смысле вот эти меры принуждения и ограничения могут привести к гораздо худшим последствиям: социальной депрессии и потом социальному взрыву в той или иной форме, – резюмировал политолог.
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