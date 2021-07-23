Дзермант об Украине: когда у власти клоуны, можно уничтожить собственную страну

– По данным ЮНИСЕФ, международной организации ООН, в Украине, хлебной стране, более миллиона человек испытывает нехватку продовольствия, – сказал политолог и отметил, что в то же время Беларусь собирает по 6–9 миллионов тонн зерновых культур.
– Это та самая продовольственная безопасность, о которой всегда нужно помнить и заботиться. Война войной, а жито сей. Это помогает преодолеть любые трудности. И, как мы видим, Украина, имеющая плодороднейшую землю, настолько вошла в крутое пике, что более миллиона граждан начали испытывать нехватку в еде. Казалось бы, как такое возможно? Но когда у власти идиоты и клоуны, то можно уничтожить собственную страну, – обратил внимание Алексей Дзермант.
По словам эксперта, Беларусь представляет пример другого подхода.
– Мы даже помогаем [Украине], когда она испытывает нехватку техники в северных районах – в Черниговской и Волынской областях, – сказал политолог.
– Но все равно эти мерзкие политики, которые почему-то называют себя украинскими, пытаются сделать какую-то пакость белорусам. Конечно, [так поступает] не украинский народ, а эти безумные, продавшие душу дьяволу политиканы, которые не заботятся о населении своей страны, а только о своих личных интересах, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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