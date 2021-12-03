Дзермант об интервью Президента МИА "Россия сегодня": говорит как честный человек, патриот своего государства

Политолог Алексей Дзермант в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" поделился мнением о недавнем интервью Главы государства гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву:
– Президент Беларуси как политик отличается от многих тем, что говорит как честный и искренний человек, патриот своего государства. Дмитрий Киселев также отметил готовность Александра Лукашенко отстаивать национальные интересы Беларуси. Кому-то такая прямолинейность и откровенность не нравится, а кому-то это важно. Белорусы ценят честность, а на Западе этого не любят, так как они привыкли к хитрости и двойной дипломатии. Интервью подкупает своей открытостью. Вопросы Дмитрия Киселева были доброжелательные. Думаю, интервью произведет на российскую аудиторию также серьезное впечатление.
Политолог провел параллель между интервью CNN, BBC и МИА «Россия сегодня»:
– Западные журналисты всегда идут по шаблону. Их вопросы даже и слушать особо неинтересно. Ответы Президента вызывают интерес, но видно, что он уже устает говорить одно и то же. У западных журналистов нет мотивации разобраться и получить ответы. Есть желание продвинуть свою повестку и показать в превратном свете лидера Беларуси. Они вырезают из интервью то, что им выгодно. Российские журналисты задают вопросы по-другому. Есть заинтересованность, хотят получить честные ответы, виден благожелательный настрой. Как видите, два абсолютно разных подхода.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.