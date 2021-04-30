Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сказал философ, публицист и политолог Алексей Дзермант.
Согласно словам эксперта, наступления на Беларусь происходят по нескольким фронтам.
– Есть информационный и политический фронты, которые заключаются в раскачивании ситуацию во время выборов. Также существует геополитический, когда идет большая игра крупных государств. Есть оперативно-силовой, включающий различные заговоры. Экономический призван ослабить хозяйственную и финансовую мощь, чтобы люди были недовольны жизнью, – подчеркнул Алексей Дзермант.
Политолог обратил внимание, что этими действиями враждебно настроенные стороны пытаются ухудшить жизнь белорусов и настроить их против собственной страны, поскольку санкции никогда не увеличивают благосостояние людей.
– Ограничивая торговлю товарами, произведенными с мирными целями, нас наказывают не за это, а за нашу независимую позицию. Враждебно настроенные стороны хотят, чтобы граждане Беларуси почувствовали на себе некие последствия нашей независимой политики, стали бунтовать и требовать изменений. Это внутренний подрыв экономической стабильности и атака на нашу страну, – заключил Алексей Дзермант.
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Дзермант об экономических санкциях в отношении Беларуси: нас наказывают за независимую позицию
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