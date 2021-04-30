Дзермант об экономических санкциях в отношении Беларуси: нас наказывают за независимую позицию

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Согласно словам эксперта, наступления на Беларусь происходят по нескольким фронтам.подчеркнул Алексей Дзермант.Политолог обратил внимание, что этими действиями враждебно настроенные стороны пытаются ухудшить жизнь белорусов и настроить их против собственной страны, поскольку санкции никогда не увеличивают благосостояние людей.заключил Алексей Дзермант.