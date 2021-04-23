Дзермант о заявлении литовской стороны на тему возможной аккредитации посла США Фишер в Литве: непонятен правовой статус подобного решения

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Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может получить временную аккредитацию в Вильнюсе.Алексей Дзермант задался вопросом:В МИД Беларуси, комментируя данное заявление, отметили, что на этот счет не имеют никакой официальной информации.сказал Алексей Дзермант. –Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.