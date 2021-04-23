Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер может получить временную аккредитацию в Вильнюсе.
Алексей Дзермант задался вопросом:
– Чего литовцы в этом случае хотят? Аккредитовать двух послов США в Литве? Непонятен правовой статус подобного решения.
В МИД Беларуси, комментируя данное заявление, отметили, что на этот счет не имеют никакой официальной информации.
– Ее и не может быть, потому что подобных решений в мировой практике еще не было, – сказал Алексей Дзермант. – Да, может быть посол по совместительству в двух странах, когда дипломат находится в одном государстве, а отвечает еще и за соседнее или близлежащее. Но когда посол получил назначение в Конгрессе США и нацелен на конкретную страну, а другое государство пытается его у себя приютить – это странно.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант о заявлении литовской стороны на тему возможной аккредитации посла США Фишер в Литве: непонятен правовой статус подобного решения
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